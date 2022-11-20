كازاخستان.. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة

أدلى الكازاخستانيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة في جو هادئ وودّي، حيث لم يتلق مكتب المدعي العام سوى 3 طعون أرسلت إلى الداخلية ولجان الانتخابات للنظر فيها.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت حتى إلاق صناديق الاقتراع في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي 69.43 بالمئة حسب النتائج الأولية، بواقع تصويت 8 ملايين و299 ألفا و501 شخص، من حوالي 12 مليونا مدرجين في قوائم الناخبين.

وأكد ممثل مكتب المدعي عام الجمهورية عظمت سرقازين، أن سكان العاصمة أدلوا بأصواتهم في أجواء إيجابية مع مستوى عال في تنظيم العملية الانتخابية.

المصدر: تاس