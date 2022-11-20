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الولايات المتحدة.. انقسام جمهوري حول قيمة المساعدات لكييف

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الولايات المتحدة.. انقسام جمهوري حول قيمة المساعدات لكييف
Globallookpress
أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي
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انقسم الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بين مؤيد ومعارض لطلب البيت الأبيض رصد 37.7 مليار دولار لكييف، حيث أيّده بعضهم، وطالب آخرون بمناقشة مفتوحة له نظرا لضخامة المبلغ.

ونقلت صحيفة "the hill" تصريحات نائب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخK جون ثون، بأن هناك دعما قويا من الحزبين بخصوص المساعدة المقدمة لأوكرانيا، "لكنني أعتقد أن هناك أيضا اهتماما بمتابعة الدولارات التي تم إنفاقها حتى الآن".

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وأضاف أنه سيتم البت في معظم القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة من قبل المشرّعين في الانعقاد القادم للكونغرس في يناير 2023.

يشار إلى أن بعض المشرّعين يخشون من أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد يحبط الدعم المادي لأوكرانيا.

المصدر: Lenta.ru

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