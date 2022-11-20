"New Yorker": روسيا دولة ذات سيادة أما أوكرانيا فـ"لا"

أكد الصحفي كريستوفر كالدويل، في حوار مع مجلة New Yorker، أن روسيا لم تقدها دول غربية أبدا، وهذا ما يؤكد أنها دولة سيدة قرارها، وهو ما لا يمكن قوله عن أوكرانيا.

وقال الصحفي إسحاق خوتينر الذي أجرى الحوار: "أوكرانيا على الأرجح ليست دولة ذات سيادة. لكن روسيا تتمتع بالسيادة".

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وأيد كالدويل هذا الرأي، وأكد أنه لا يمكن تسمية الدولة ذات سيادة إلا إذا كانت قادرة على مقاومة الإملاءات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على بقية العالم.

وناقش خوتينر وكالدويل، ظاهرة شعبية سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المحافظين الغربيين.

وأكد أن الرئيس الروسي يلتزم بالمفاهيم التقليدية للسيادة وأشارا إلى أن روسيا تأخذ في الاعتبار انتقادات الدول الغربية، لكنها تواصل اتباع قواعدها الخاصة.

المصدر: نوفوستي