بيل غيتس: الدعم الغربي لنظام كييف يلقي بظلاله على مشاريع دعم الدول النامية

أكد رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، أن دعم واشنطن لنظام كييف بالأموال والأسلحة أرهق ميزانيات الدول الأوروبية، وانعكس سلبا على المساعدات الدولية للدول الإفريقية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" تصريح غيتس خلال زيارته لكينيا، "بأن الأزمة الأوكرانية استنزفت ميزانية أوروبا، ما أدى إلى تراجع الميزانية المخصصة لدعم الدول النامية".

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وأضاف غيتس، أن العديد من المؤسسات الخيرية الغربية تغرق نظام كييف بالأموال، متناسية أن هنالك دولا وشعوبا تعيش تحت خط الفقر، وتعهد بتقديم 7 مليار دولار لإفريقيا خلال السنوات الـ 4 المقبلة، لدعم مشاريع مكافحة الجوع، والمرض، والفقر، والتمييز الجنسي.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تواجه خطر أزمة الغذاء، بسبب الجفاف، وآثار جائحة COVID-19، والأزمة الأوكرانية وما ألقته بظلالها على الاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي