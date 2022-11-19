تركيا.. القبض على 11 عنصرا في "داعش" شمالي سوريا (صورة)

ألقت الاستخبارات التركية القبض على 11 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، فإن فرق جهاز الاستخبارات و"الجيش الوطني السوري"، حددت 3 منازل يستخدمها التنظيم كبيوت ضيافة في منطقة "درع الفرات" حيث أسفرت عملية المداهمة عن القبض على 11 عنصرا من "داعش".

وضبطت القوات بحوزة الموقوفين عددا كبير من المواد التقنية بينها 4350 كبسولة تفجير كهربائية معدة بشكل احترافي ذات القدرة التقنية العالية والتأثير الشديد، و986 جهازا مدمجا قابلا للبرمجة و665 لوحة دوائر كهربائية، ومقياس الجهد الكهربائي.

واعترف العناصر خلال التحقيقات الأولية بأنهم قدموا دعما لوجستيا وعسكريا للهجمات التي نفذتها عناصر "داعش" مطلع 2022 على سجن غويران بمحافظة الحسكة الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

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المصدر: الأناضول