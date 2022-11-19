بوشيلين: القوات الروسية تحرز تقدما على طول الخط الأمامي لأرتيموفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن قوات التحالف الروسية المشتركة تتقدم على طول خط الجبهة وتحقق تقدما تدريجيا في عملية تحرير أرتيموفسك.

وأضاف بوشيلين في مقطع فيديو مسجل نشر عبر Telegram، أنه رغم الظروف القتالية العصيبة التي تواجهها الوحدات المشتركة إلا أنها عازمة على تحرير أرتيموفسك، وتحرز تقدما على طول الخط الأمامي بأكمله، محدثة خسائر فادحة في التعزيزات العسكرية التي أرسلها نظام كييف لمواجهة التقدم الروسي.

المصدر: تاس