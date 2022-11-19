أضرار وضحايا جراء انفجار مبنى سكني في أقصى شرق روسيا
ريا نوفوستي
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أفادت وزارة حالات الطوارئ بوقوع انفجار في مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في قرية تيموفسكويه في سخالين بأقصى الشرق الروسي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وقال حاكم المنطقة فاليري ليمارينكو، إنه نتيجة انفجارات الغاز المنزلي في مبنى سكني في سخالين، سقط ضحايا، وبدأ الخبراء في إزالة الأنقاض.
وأضاف "هناك ضحايا، وسيتم تزويدهم بكل المساعدة اللازمة. جراء الانفجار انهارت سقوف أحد المداخل بشكل جزئي. بدأ المختصون في ازالة الانقاض".
وأوضح الحاكم أن انفجار الغاز المنزلي وقع في قرية تيموفسكويه.
المصدر: تاس