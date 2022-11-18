فرنسا.. اعتقال أوكرانيين بشبهة إنتاج مواد إباحية عن الأطفال

اعتقلت الشرطة الفرنسية في غرب البلاد رجلا وامرأة يحملان الجنسية الأوكرانية للاشتباه في تحرشهما بطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وإنتاج مواد إباحية عن الأطفال، حسب وكالة "فرانس برس".

ووفقا للوكالة، اعتقل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وامرأة تبلغ من العمر 53 عاما وهما من أقارب الطفل.

واعتقلا يوم الخميس بعد أن عثر الطاقم الطبي بطريق الخطأ على صور إباحية لقاصر بهاتف الطفل بعد أن وقع هاتفه في أيدي الأطباء.

وحسب المحققين، فإن الأفعال المذكورة ارتكبت "في بريست وغيرها في فرنسا".

ويوم الجمعة، وجهت للمرأة تهمة "الاعتداء الجنسي على قاصر من قبل قريب بالغ".

واتهمت المحكمة الرجل "بعدم الإبلاغ عن الإساءة والعنف الجنسي ضد قاصر دون سن 15 عاما".

وطالب مكتب المدعي العام باحتجاز المتهمين بموجب التعديلات على قانون العقوبات الفرنسي الذي تم تبنيه في عام 2021، الذي يعاقب على الاعتداء الجنسي على قاصر بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما وعلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 45000 يورو.

المصدر: تاس