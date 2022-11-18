سويسرا تجري أول مناورات عسكرية واسعة النطاق منذ 30 عاما

أعلنت الحكومة السويسرية عن إجراء مناورات عسكرية الأسبوع المقبل بمشاركة 5 آلاف عسكري، ستكون الأوسع نطاقا منذ أكثر من 30 عاما.

وأشارت الحكومة إلى أن المناورات تحت مسمى PILUM 22 ستجري في كانتونات برن وسولوتورن وأرغاو ولوسيرن وزيوريخ خلال الفترة بين 22 و29 نوفمبر الجاري.

وقالت الحكومة في بيان لها، يوم الجمعة، إن التخطيط لهذه المناورات استغرق سنتين، وأن آخر مناورات بمثل هذا الحجم جرت في البلاد في عام 1989.

ومن المتوقع أن يتم خلال المناورات تدريب القوات على التعامل بين مختلف مكونات ألوية المشاة الآلية، وهي ستضم أيضا تقييم قدرات القوات المسلحة على حماية البلاد والسكان في ظروف نزاع عسكري.

المصدر: نوفوستي