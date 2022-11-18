 
مباشر

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب سومطرة الإندونيسية

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب سومطرة الإندونيسية
/ earthquake.usgs.gov
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب سومطرة الإندونيسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u79o

ضرب زلزال قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقا لما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يوم الجمعة.

وقالت "إم إس سي" إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا