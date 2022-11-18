زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب سومطرة الإندونيسية
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ضرب زلزال قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقا لما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يوم الجمعة.
وقالت "إم إس سي" إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.
🔔#Earthquake (#gempa) M6.8 occurred 211 km SW of #Bengkulu (#Indonesia) 25 min ago (local time 20:37:04). More info at:— EMSC (@LastQuake) November 18, 2022
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المصدر: RT + وكالات