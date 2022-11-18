ماكرون يأمل في عودة أوكرانيا إلى المفاوضات مع روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عودة كييف إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

وقال ماكرون لصحيفة فاينانشال تايمز: "آمل أن يعود الأوكرانيون إلى طاولة المفاوضات مع الروس"، مضيفا أن "المجتمع الدولي" سيكون أيضا على طاولة المفاوضات.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إجراء محادثات سلام "ذات مغزى" بشأن أوكرانيا بعد قمة مجموعة العشرين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد صرح بأن عن موسكو منفتحة على المفاوضات، وهذا الموقف معروف جيدا لكييف. إلا أن الجانب الأوكراني لا يريد أي مفاوضات.

كما أكد بيسكوف، أن أي مفاوضات لها أهداف، والأهداف الروسية معروفة جيداو "يمكن تحقيقها إما من خلال عملية عسكرية خاصة أو من خلال المفاوضات" ، و"روسيا منفتحة على كليهما".

المصدر: نوفوستي