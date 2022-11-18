الدفاع الروسية: ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية لمنشآت القيادة والسيطرة العسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية دقيقة بعيدة المدى في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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واستهدفت الضربات منشآت القيادة والسيطرة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للوقود والطاقة ذات الصلة في أوكرانيا.

وصرحت الوزارة بأن أهداف الضربة تحققت، وجميع الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بالضبط، وأصابت منشآت إنتاج الصواريخ، وتدمير ترسانة للمدفعية من بين إمدادات الدول الغربية.

كذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن نقل الاحتياطيات الأوكرانية وتسليم الأسلحة الأجنبية المستوردة إلى مناطق القتال تم تعطيله.

ونتيجة للهجوم الذي قامت به القوات المسلحة الروسية تم تحرير قرية "أوبتنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية