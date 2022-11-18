 
مباشر

الدفاع الروسية: ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية لمنشآت القيادة والسيطرة العسكرية بأوكرانيا

أخبار العالم

الدفاع الروسية: ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية لمنشآت القيادة والسيطرة العسكرية بأوكرانيا
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u77f

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية دقيقة بعيدة المدى في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

إقرأ المزيد
سلطات كييف دفعت خيرسون نحو كارثة إنسانية
سلطات كييف دفعت خيرسون نحو كارثة إنسانية

واستهدفت الضربات منشآت القيادة والسيطرة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للوقود والطاقة ذات الصلة في أوكرانيا.

وصرحت الوزارة بأن أهداف الضربة تحققت، وجميع الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بالضبط، وأصابت منشآت إنتاج الصواريخ، وتدمير ترسانة للمدفعية من بين إمدادات الدول الغربية.

كذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن نقل الاحتياطيات الأوكرانية وتسليم الأسلحة الأجنبية المستوردة إلى مناطق القتال تم تعطيله.

ونتيجة للهجوم الذي قامت به القوات المسلحة الروسية تم تحرير قرية "أوبتنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا