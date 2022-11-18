نائبة جمهورية: هل أصبحت أوكرانيا الولاية الأمريكية الـ51؟ (فيديو)

سألت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، عما إذا أصبحت أوكرانيا هي الولاية الأمريكية الـ51، وعن مكانة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الحكومة الأمريكية.

وفي مؤتمر صحافي، أعلنت فيه عن تقديمها مشروع قانون بدعم من مجموعة من المشرعين من الحزب الجمهوري، يهدف إلى التدقيق في أموال المساعدات التي تقدم إلى أوكرانيا، قالت غرين: "نحن نمول ميزانية أوكرانيا بمبلغ 11.8 مليار دولار تذهب على شكل مساعدة مباشرة لدعم ميزانية الحكومة الأوكرانية".

وسألت: "هل أوكرانيا الولاية الأمريكية رقم 51 وما هو موقع زيلينسكي في حكومتنا؟"، مشددة على أن "هذا شائن والشعب الأمريكي يستحق إجابات".

.@RepMTG: "The question is, is Ukraine now the 51st State of the United States of America? And what position does Zelensky have in our government?" pic.twitter.com/tdk5uv6Dg5 — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 17, 2022

ويدعو مشروع القانون إلى الحفاظ على وثائق الإدارة والاتصالات المتعلقة بتوزيع التمويل إلى أوكرانيا، ويتحدث عن انتقادات أخرى بين بعض المشرعين الجمهوريين الذين يدعمون المساعدة لأوكرانيا لكنهم يقولون إن هناك حاجة لمزيد من الرقابة.

هذا وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف، بالإضافة إلى حوالي 10 مليار دولار من "المساعدات الإنسانية" وحوالي 13 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية.

المصدر: RT + The Hill