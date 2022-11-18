ماكرون: نحن في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد ونحتاج إلى تعاون الحيوانات الأخرى

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، "أننا نعيش في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد ونحتاج إلى تعاون الحيوانات الأخرى".

وقال ماكرون من بانكوك حيث تعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك": "نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة. نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار"، مشيرا إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، يجب أن تعتمد على القوى الإقليمية، بما فيها فرنسا، لضمان هذا التوازن.

وأضاف: "نحن في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد. وإذا زادت حدة توترهما، فسيبدآن بمحاربة بعضهما وهذا سيكون مشكلة كبيرة لبقية الغابة"، مشددا على "أننا سنحتاج إلى تعاون العديد من الحيوانات الأخرى.. النمور ، القرود.. إلخ".

ويعتبر إيمانويل ماكرون هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من سواحل شرق إفريقيا إلى السواحل الغربية لأمريكا أولوية استراتيجية. ولفرنسا عدد من المناطق والمجالات البحرية فيها.

ويقع الجزء الأكبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا وهي الثانية في العالم، في هذا القطاع، حول سبعة أراض تمتد من ريونيون إلى كاليدونيا الجديدة وتاهيتي، يعيش فيها 1,65 مليون نسمة.

المصدر: "أ ف ب"