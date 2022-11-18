الجمهوريون يطالبون بتقرير عن العلاقات المالية بين الديمقراطيين وأوكرانيا

بعثت مجموعة من الجمهوريين برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين للمطالبة بمعلومات حول العلاقات المالية المحتملة بين الحزب الديمقراطي وكييف عبر تبادل العملات المشفرة FTX

وجاء في الرسالة: "لقد علمنا أن المليارات من دولارات دافعي الضرائب المرسلة إلى أوكرانيا للمساعدة في خوض الحرب يمكن استثمارها في بورصة العملات المشفرة FTX، والتي قدمت بعد ذلك تبرعات ضخمة للديمقراطيين الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022".

وتدعي الرسالة أنه في مارس من هذا العام، أطلقت حكومة أوكرانيا موقعًا إلكترونيًا لجمع التبرعات بالشراكة مع FTX.

ووفقا لأعضاء الكونغرس، حدث هذا بعد أيام قليلة من وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات إلى كييف.

يخشى الجمهوريون من أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستثمر جزءا من الأموال المخصصة لكييف في FTX ثم استخدامها لمساعدة الديمقراطيين على البقاء في السلطة في الولايات المتحدة. لذلك طالب المشرعون وزير الخارجية بتقديم تقرير عما إذا كانت وزارة الخارجية تحقق في استثمارات أوكرانيا المحتملة في تبادل العملات المشفرة وما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم تدقيق المساعدة المخصصة لكييف.

في ربيع هذا العام، خصص الكونغرس حوالي 40 مليار دولار للإدارة لمساعدة كييف على الصعيدين العسكري والاقتصادي.

في أكتوبر، وقع بايدن قانونا لتمويل الحكومة الأمريكية حتى منتصف ديسمبر من هذا العام ، بما في ذلك 12.4 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا.

وانتقد أعضاء الحزب الجمهوري مرارا وتكرارا سياسة بايدن في تقديم الدعم المالي لكييف ، مهددين بتشديد السيطرة عليها لدى الفوز في الانتخابات.

المصدر: نوفوستي