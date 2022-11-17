بريطانيا.. إضراب لمدة 3 أيام بمطار هيثرو للمطالبة بتحسين الأجور

يواجه مطار هيثرو بلندن اضطرابا كبيرا، حيث سيشهد اعتبارا من يوم الجمعة 18 نوفمبر، إضرابا للعاملين مدته 3 أيام.

وقالت نقابة "يونايت" العمالية في بيان، إن 350 عاملا بشركة "منزيس" سينظمون إضرابا بسبب مطالب بتحسين الأجور.

وأضافت أن الإضراب في أكثر المطارات البريطانية ازدحاما "سيؤدي إلى تعطيل وتأخير وإلغاء الرحلات المغادرة".

وتابعت أن العديد من الخطوط الجوية ستتأثر بالإضراب منها الخطوط الكندية، و"أمريكان إيرلاينز"، و"لوفتهانزا"، والسويسرية للطيران، والخطوط الجوية البرتغالية، والخطوط الجوية النمساوية، و"كانتاس"، ومصر للطيران، و"فين إير".

المصدر: CNN