البنتاغون: الولايات المتحدة لم تغير مواقع قواتها في بولندا بعد حادث الصاروخ

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تغير مواقع قواتها في بولندا بعد حادث سقوط الصاروخ بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "كما تعرفون، تحدث وزير الدفاع (الأمريكي لويد أوستين) مع نظيره البولندي هذا الأسبوع. وأكد الوزير بوضوح بعد لقاء مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا أمس، أننا عرضنا مساعدة بولندا في إجراء هذا التحقيق".

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وتابعت: "ولكن في ما يتعلق بتموضع وتحركات القوات وغير ذلك من الأمور لم يتغير أي شيء".

وجاء ذلك في معرض إجابتها عن السؤال بشأن ما إذا طلبت بولندا من الولايات المتحدة أي وسائل إضافية في المجال الدفاعي.

ولم ترد المتحدثة بشكل مباشر على سؤال عما إذا تلقى البنتاغون أي معلومات إضافية بشأن نوع الصاروخ الذي سقط على أراضي بولندا، مكتفية بالقول إن واشنطن "تثق بشكل كامل" في التحقيق الذي تجريه وارسو.

المصدر: تاس