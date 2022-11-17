"WSJ": رئيس أركان الجيش الأمريكي يتحدى البيت الأبيض بتصريحاته عن روسيا وأوكرانيا

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بيان رئيس أركان القوات الأمريكية مارك ميلي، حول ضرورة المفاوضات بين موسكو وكييف نظرا لاستحالة دحر روسيا، يمثل تحديا لموقف واشنطن الرسمي.

وأضافت الصحيفة أن ميلي أعلن في وقت سابق، استحالة انتصار أوكرانيا في الحرب وبالتالي، فإن حلول الشتاء وتراجع حدة القتال سيخلق فرصة مواتية لبدء المفاوضات مع روسيا.

من جهته، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن الجيش الأوكراني "لن يقبل بأي مفاوضات" إن لم تنسحب روسيا من "جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلي لديه طموحات سياسية كبيرة، والوقت أصبح مواتيا للتعبير عنها، فهو سياسي متمرس، ويتمتع بتأثير واسع في الأوساط السياسية والعسكرية.

وفي ظل الاتجاه الذي ساد مؤخرا في الولايات المتحدة بانتقال القادة العسكريين المتقاعدين إلى أعلى مستويات السلطة السياسية، ستكون هناك فرص أوفر لمن يظهرون مواقف تتعارض مع مواقف البيت الأبيض والأغلبية في الكونغرس، وهذا ما يفعه ميلي، حسب الصحيفة.

المصدر: نوفوستي