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برلسكوني يعتبر أنه الوحيد القادر على "اقناع" بوتين بالدخول في مفاوضات مع أوكرانيا

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برلسكوني يعتبر أنه الوحيد القادر على
Sputnik
صورة أرشيفية
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اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، أنه الوحيد القادر على اقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجلوس على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

ونقلت صحيفة Spectator البريطانية عن نائب وزير الثقافة الإيطالي فيتوريو زغاربي المقرب من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: "يعتقد سيلفيو برلسكوني أنه الوحيد القادر على استمالة صديقه القديم فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات، وينوي القيام بذلك قبل عيد الميلاد".

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وأضاف زغاربي: "هذه هي البادرة التي يخطط للقيام بها. إنه يعتقد أنه يستطيع القيام بها، وإذا فعل ذلك دون تقويض حلف "الناتو"، فسوف يسجل في كتب التاريخ كبطل عالمي".

وأكد برلسكوني في وقت سابق أنه لا ينكر أبدا صداقته القديمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن "الظروف تغيّرت اليوم". وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن يمتثل إلى طاولة المفاوضات، لو أن الغرب أوقف إمداد نظامه بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي

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