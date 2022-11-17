دودا: لا أثر لسقوط صاروخ ثان في بولندا

نفى الرئيس البولندي، أندريه دودا، وجود آثار لسقوط صاروخ ثان على أراضي بولندا، بخلاف ما أعلنته وسائل إعلام بولندية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن دودا قوله: "لم يتم العثور على آثار للصاروخ الثاني على أراضي الجمهورية البولندية حتى الآن".

وكانت وسائل إعلام بولندية قد نشرت في مساء يوم 15 نوفمبر، معلومات تتحدث عن بسقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف دودا أن وارسو ليس لديها معلومات عن هوية الصواريخ، على الرغم من زعم وزارة الخارجية البولندية أن الصواريخ روسية الصنع.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية لم توجه أي ضربات لأهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

المصدر: سبوتنيك