وسائل إعلام: اعتقال المخطط للإطاحة برئيس هايتي المغتال جوفينيل مويس في كندا

أعلنت قناة "سي تي في" أن الشرطة الكندية اعتقلت رجلا خطط للإطاحة بحكومة رئيس هايتي جوفينيل مويس، الذي اغتيل في يوليو 2021.

ووفقا للصحيفة، فقد تم اعتقال جيرالد نيكولاس البالغ من العمر 51 عاما في مكان إقامته في مدينة ليفي بإقليم كيبيك من دون أن تحدد جنسيته.

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ووجهت للمعتقل تهم بمغادرة كندا لغرض مساعدة الإرهاب وتوفير ممتلكاته لأغراض إرهابية. وتعتقد الشرطة أنه خطط للإطاحة بحكومة الرئيس السابق لهايتي من أجل الاستيلاء على السلطة في البلاد.

وزعمت أنه كان من المفترض أن يقوم نيكولا بتنسيق أعمال المجموعة التي خططت للمشاركة في الانقلاب.

وأكدت قناة "سي تي في" أن هذا التحقيق لا علاقة له باغتيال مويس.

المصدر: نوفوستي