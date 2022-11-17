الدفاع الروسية: ضربات صاروخية عالية الدقة تدمر منشآت لإنتاج الوقود ومحركات الصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية عالية الدقة دمرت منشآت أوكرانية لإنتاج الوقود ومحركات الصواريخ للجيش الأوكراني.

كذلك فقد تم تدمير ورش العمل في مجمع الأبحاث والإنتاج "إيسكرا"، الذي ينتج المكونات الأوكرانية لإصلاح محطات الرادار التابعة للجيش الأوكراني وراجمات الصواريخ.

كذلك فقد منعت القوات الروسية بنيران استباقية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم في اتجاه نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أصبح الطريق ما بين قريتي بافلوفكا ونيكولسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

وكانت وزارة الدفاع قد أفادت، 14 نوفمبر الجاري، بأن القوات المسلحة الروسية، بعد قتال عنيد، نجحت في تحرير بافلوفكا بالكامل، وأسفرت المعارك الضارية عن تصفية ما يصل إلى 1400 عسكري أوكراني.

من جانبه أفاد قائد القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية ونائب قائد فيلق الجيش الثاني لقوات لوغانسك أبتي علاء الدينوف، بأن السيطرة على بافلوفكا يفتح نقطة انطلاق لمزيد من الهجوم في دونباس.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية