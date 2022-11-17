الناتو لا يتوقع عمليات واسعة النطاق من القوات الأوكرانية في الشتاء

قال ميرتشا جيوانا نائب أمين عام الناتو، إن الحلف لا يتوقع أن يسمح الشتاء المقبل للقوات الأوكرانية بتنفيذ عمليات قتالية ضخمة على الأرض.

وذكر جيوانا، في حديث له اليوم الخميس في منتدى مخصص للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو، أن التوقعات تفيد بأن الوضع سيصبح "أكثر ديناميكية" في الربيع هناك.

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وأضاف: "نحن نلاحظ حلول استقرار بسبب حلول فصل الشتاء ... نتوقع أن تواصل أوكرانيا استعادة أراضيها، لكننا لا نتوقع تحقيقها لتقدم كبير في الأشهر القليلة المقبلة، حيث لن يسمح موسم الشتاء بتنفيذ عمليات واسعة النطاق. في الربيع ، قد نرى موقفا أكثر ديناميكية على الأرض".

ويشار إلى أن روسيا تعرب بشكل دوري عن احتجاجها لدول الناتو، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي