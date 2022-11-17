إيران: الإعدام لـ 3 متهمين ارتكبوا جرائم مروعة في أحداث الشغب

أصدرت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، أحكاما بالإعدام بحق 3 من المشاركين في أحداث الشغب ارتكبوا جرائم مروعة.

وأوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية أنه "في سياق البت في ملف المشاركين في أعمال الشغب والمخلين بالأمن في محكمة الثورة في طهران تم اصدار الحكم بالإعدام بحق 3 من هؤلاء بحضور وكلاء الدفاع".

وأفاد بأن "أحد هؤلاء المحكومين قام بارتكاب جريمة إرهابية متعمدة وعن سابق إصرار وتصميم على قتل عناصر قوى الأمن الداخلي ، حيث قاد سيارته بسرعة عالية وصدم بها عناصر الأمن ما أسفر عن استشهاد عنصر أمن وجرح آخرين وقد اعترف بجرمه وحكم عليه بالإعدام".

وأشار إلى أن "متهما آخر من هؤلاء أشهر سلاحا أبيض وهاجم به أحد عناصر الاأمن وجرحه متعمدا بهدف القتل وإرعاب المواطنين والإخلال بالأمن وإحراق مبنى قائممقامية مدينة باكدشت (شرق طهران) وتخريب الممتلكات العامة وقد حكمت عليه المحكمة بالإعدام".

وأضاف: "المتهم الثالث هو شخص شارك في أحداث الشغب وتم رصده بكاميرات المراقبة في المكان وهو يقوم بسد الشوارع ومنع سير المركبات ولعب دورا قياديا في أحداث الشغب ووجهت اليه تهمة "المحاربة" وحكم عليه بالإعدام هو الآخر".

يذكر أنه يمكن استئناف هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف.

المصدر: "فارس"