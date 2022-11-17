زيلينسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن صاروخ بولندا

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الذي زعم في وقت سابق بأن الصواريخ التي سقطت على بولندا كانت روسية، إنه ليس متأكدا بنسبة 100٪ الآن بأن الأمر كذلك.

في وقت سابق، شدد زيلينسكي على أنه لا يشك بتاتا في أن أوكرانيا ليست متورطة في حادث سقوط صاروخين على أرض بولندية وهو ما تسبب بمقتل شخصين هناك.

وقال زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي لوكالة بلومبرغ: "لا أعرف ما حدث هذه المرة، لا نعرف 100٪، وأعتقد أن العالم لا يعرف 100٪ أيضا. لكنني متأكد من أنه كان يوجد صاروخ روسي وأننا استخدمنا صواريخ دفاع جوي لإسقاطه. لكن يجب أن نكون منصفين ونزيهين، وحتى يتم الانتهاء من التحقيق لا يمكننا تحديد نوع الصاروخ الذي سقطت شظاياه على أراضي بولندا".

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وأشار رئيس أوكرانيا، إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي هو إجراء تحقيق في ما حدث. وأضاف زيلينسكي أنه بعد تقديم الطلب، حصلت أوكرانيا على حق الوصول إلى التحقيق، وتوجه المتخصصون الأوكرانيون إلى مكان الحادث صباح الخميس.

وجاء هذا التغيير المفاجئ في موقف زيلينسكي حول هذا الموضوع، بعد تعرضه للانتقاد من جانب عدة أطراف في الناتو، وبعد تأكيد البيت الأبيض في بيان سابق، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر تصريح الرئيس الأوكراني، دليلا على أن كييف لم تكن متورطة في سقوط صواريخ على الأراضي البولندية.

المصدر: نوفوستي