الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي: أي جمهوري باستثناء ترامب قادر على هزيمة بايدن

انتقد الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، بول ريان، الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إن أي جمهوري "ليس اسمه ترامب" يمكنه هزيمة الرئيس جو بايدن في عام 2024.

وقال رايان في مقابلة مع "فوكس نيوز": "مع ترامب نخسر، مع شخص آخر سنفوز"، مشيرا إلى أن الأدلة تدعم ادعاءه.

وأضاف: "فقدنا مجلس النواب في عام 2018. خسرنا الرئاسة ومجلس الشيوخ عام 2020... لم نحصل على مجلس الشيوخ (في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022)، وحصلنا على أغلبية صغيرة في مجلس النواب، إلى حد كبير بسبب ترامب".

وريان، الذي عمل مع ترامب كرئيس لمجلس النواب حتى استقالته في 2018 وعدم السعي لإعادة انتخابه، كرر اعتقاده بأن ترامب يمثل عبئا على الحزب الجمهوري، وأن "الوقت قد حان للبحث عن حامل لواء جديد للحزب".

وأوضح أن "هناك عوامل أخرى، لكنني أعتقد أن الهدف الرئيسي هنا هو أن الدليل واضح تماما. ترامب يكلفنا الانتخابات، ونعلم أن هناك جيلا عظيما من المحافظين الأكفاء الذين هم أكثر قدرة على الفوز في الانتخابات العامة من دونالد ترامب. وأعتقد أن أحد هؤلاء الأشخاص سيكون مرشحنا وربما يفوز بالبيت الأبيض".

المصدر: "نيويورك بوست"