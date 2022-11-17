سامح شكري يكشف عن العائق الرئيس وعما أنجز بقمة المناخ

أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر جرى إطلاقها خلال فعاليات قمة المناخ، كما جرت مناقشة الحلول والتمويل وخفض الانبعاثات.

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وقال رئيس الدبلوماسية المصرية خلال حوار تلفزيوني: "ناقشنا تفعيل دور المرأة وحفظ الأمن الغذائي، وتم التفاوض بين الوفود لتقريب وجهات النظر"، مشيرا إلى أن مفاوضات قمة المناخ تستمر في أعمالها للتوصل إلى مخرجات ناجحة.

ولفت شكري إلى وجود قدر كبير من التباين بين الدول الأطراف، ولهذا السبب تم تشكيل ميسرين من الدول النامية للتواصل مع الدول المتقدمة، وأن "الميسرين معنيون بالتوصل لمخرجات ناجحة، كما أن الميسرين معنيون بتكاتف الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية".

وتابع وزير الخارجية المصري في هذا السياق قائلا إن الميسرين يعملون على وفاء الدول بالتزاماتها "ونتمنى أن تؤتى قمة المناخ بثمارها المنشودة، و(الرئيس) عبد الفتاح السيسي يستشير الدول من أجل تحقيق المخرجات".

المصدر: اليوم السابع