بايدن يهنئ الجمهوريين بعد حصدهم الأغلبية بمجلس النواب ويعلن استعداده للتعاون

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تهانيه لزعيم الحزب الجمههوري في مجلس النواب كيفين مكارثي على فوز حزبه بالأغلبية في مجلس النواب.

وأكد بايدن، أنه على استعداد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لصالح الأسر العاملة، مضيفا أنه سيعمل مع أي شخص مستعد للعمل معه جمهوريا كان أم ديمقراطيا لتحقيق نتائج لصالح الشعب الأمريكي.

وشدد بايدن على أن الشعب الأمريكي يريدنا أن نعمل لصالحه وأن نركز على قضايا تهمه وعلى تحسين حياته.

المصدر: وكالات