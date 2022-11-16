قديروف يعلق على إدراجه ضمن قائمة المطلوبين في أوكرانيا (فيديو)

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على وضعه في قائمة المطلوبين من طرف جهاز الأمن الأوكراني، قائلا إنه لا داعي للبحث عنه، فهو سيأتي بنفسه ومعاقبتهم على جرائمهم.

وقال قديروف في مقطع فيديو نشر في قناته على التلغرام في إشارة إلى إدارة جهاز الأمن الأوكراني: " عيّنوا لي مكان او نقطة، سأحضر بنفسي، وسآتي من أجلكم وأعاقبكم على كل جرائمكم".

وأضاف قديروف: "لستم بحاجة للبحث عني، بالمناسبة، لقد زرت أوكرانيا بالفعل عدة مرات".

وأشار قديروف إلى أن إدارة نظام كييف لا تتخذ أي إجراءات عملية حقيقية لتحديد مكان وجوده ولا تستطيع أن تجده بأي شكل من الأشكال، حيث "تنقطع الكهرباء بانتظام، ومن الصعب للغاية العمل في مثل هذه الظروف"، "وتحدث حالات الطوارئ وصافرات الإنذار دائما".

وأدرجت إدارة جهاز الأمن الأوكراني قديروف على قائمة المطلوبين بدعواهم المزعومة أنه "شن حربا عدوانية أو أعمالا عسكرية عدوانية"، والتي تنص على السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما بموجب القانون الجنائي الأوكراني.

ويعتبر قديروف ليس أول سياسي روسي يتم وضعه على قائمة المطلوبين من قبل نظام كييف فيذكر سابقا أن أجهزة أمن كييف اتهمت نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف والناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالتعدي على وحدة أوكرانيا ووضعتهما على قائمة المطلوبين.

وسخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف، من إدراج أجهزة الأمن الأوكرانية مدفيديف على قائمة المطلوبين.

وعلق قائلا: "يبدو أن رؤوس أجهزة أمن كييف تحتاج إلى استشارة طبية من مدفيديف لإجراء ثقب لجماجمهم كما نصحهم بذلك سابقا".

المصدر: نوفوستي