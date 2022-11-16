وارسو تلغي خطط تفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو

أعلن رئيس الوزراء ماتيوز مورافتسكي، أن بلاده ألغت خططها لتفعيل المادة 4 من ميثاق حلف الناتو بشأن المشاورات العاجلة بين الدول الأعضاء.

وقال مورافتسكي: "إن مجريات الأحداث والمعلومات الواردة ليلا قادتنا إلى استنتاج أن هذا لم يكن هجوما متعمدا على بولندا. ووفقا لمعلوماتنا، لم تكن هناك خطة لمهاجمة أراضي بولندا. وبحسب المعطيات الحالية لن نقوم بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن بولندا تتشاور باستمرار مع حلف الناتو: "في الواقع، نحن نتشاور باستمرار. ولكن في إطار معاهدة واشنطن للدفاع، هناك المادة 4، التي تلزم المشاركين بالتشاور في حالة وجود تهديد جنبا إلى جنب مع الرئيس في مجلس لجنة الأمن القومي، وفي ليلة الحادثة قررنا أن نتحقق من الشروط المسبقة لاستخدام المادة 4. وإذا كانت هجوما مباشرا مقصودا على أراضينا، فإن سفيرنا لدى الناتو ستتاح له الفرصة لاستخدامها".

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم يتم توجيه ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الصور من موقع الحادث المنشورة في بولندا تظهر بوضوح سقوط شظايا صاروخ من نظام الدفاع الجوي الأوكراني "S-300".

المصدر: نوفوستي