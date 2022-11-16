 لاتفيا تقترح نشر أنظمة الدفاع الجوي لحلف الناتو في مناطق غرب أوكرانيا

اقترح وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكس، أن يتم تغطية بعض المناطق في غرب أوكرانيا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي لحلف الناتو.

وقال بابريكس في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "يمكن لأنظمة الدفاع الجوي الحليفة لدينا تغطية بعض أجزاء غرب أوكرانيا من الهجمات الصاروخية. أعتقد أن للحلفاء آراء مختلفة بشأن هذه المسألة. إنها مسألة مطروحة للنقاش المشترك".

وبرأيه، يجب على الناتو تزويد أوكرانيا بـ "المعدات اللازمة، لمواجهة الجيش الروسي".

وتعليقا على حادث الصاروخ في بولندا قال: "إذا كنت تسأل عن رأيي الشخصي، فينبغي أن نهتم بشكل أكثر بالمناطق الحدودية المباشرة في غرب أوكرانيا، لأننا لا نستطيع السماح لشيء كهذا بأن يحدث مرة أخرى".

المصدر: نوفوستي