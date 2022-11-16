نجل ترامب يقترح وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد سقوط صواريخها على بولندا

اقترح نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي سقطت صواريخها على أراضي بولندا.

وقال ترامب الابن على "تويتر": "بما أن صاروخا أوكرانيّا أصاب بولندا حليفتنا في الناتو، فهل يمكننا الآن على الأقل التوقف عن إنفاق المليارات على تسليحها؟".

وفي وقت سابق، اعترفت القوات الأوكرانية لحلفائها بأنها استخدمت أنظمة دفاع جوي بالقرب من موقع سقوط الصاروخ في بولندا.

وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأوكرانية كانت تحاول إسقاط صاروخ بالقرب من قرية حدودية في نفس الوقت الذي وقع فيه الحادث تقريبا.

وفي مساء يوم 15 نوفمبر، أعلنت وسائل إعلام بولندية سقوط صاروخين بالقرب من قرية برزيودوف البولندية، وبحسب المعطيات الأولية، سقطت صواريخ على آلة تجفيف حبوب، مما أسفر عن مقتل شخصين.

المصدر: نوفوستي