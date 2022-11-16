البيت الأبيض: واشنطن تحمل موسكو مسؤولية حادث سقوط الصاروخ في بولندا

صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، بأن واشنطن تحمل موسكو مسؤولية حادث الصاروخ في بولندا، بغض النظر عن نتائج التحقيقات.

وقالت: "مهما كانت الاستنتاجات النهائية، فمن الواضح أن الطرف المسؤول في النهاية عن هذا الحادث المأساوي هو روسيا، التي أطلقت صواريخ على أوكرانيا مصممة خصيصا لضرب البنية التحتية المدنية، وأوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها".

ووفقا لها، فإن البيت الأبيض "يثق تماما" في التحقيق الذي أجرته وارسو ولن يستبق الأحداث، وسيجري التقييمات حتى يتم جمع كل المعلومات الضرورية.

وشددت واتسون: "لم نر أي شيء يتعارض مع التقييم الأولي للرئيس دودا، بأن هذا الانفجار كان على الأرجح نتيجة صاروخ دفاع جوي أوكراني سقط للأسف في بولندا".

المصدر: نوفوستي