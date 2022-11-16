"ديلي ميل" تكشف عن هوية القتلى في حادث سقوط صاروخين على الأراضي البولندية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن هوية القتلى في حادث سقوط صاروخين على الأراضي البولندية وذكرت كلا من عامل مستودع وسائق جرار بمخزن للحبوب.

وبحسب الصحيفة، لقي سائق جرار يبلغ من العمر 60 عاما بوغدان تشوبيك ورئيس عمال مخزن الحبوب بوغوسلاف فوس، 62 عاما، وقد لقيا حتفهما بسبب الانفجار في بلدة بشيفودوف.

وعاش تشوبيك في قرية سيتنيكي المجاورة، وأما فوس فعاش في قرية برزيودو وعمل في مخزن الحبوب لمدة 40 عاما.

وذكرت الصحيفة قول أحد السكان المحليين: "كلنا نعرف بعضنا البعض، هذه بلدة صغيرة لم نشهد مثل هذه المأساة من قبل لقد كانوا أناسا طيبين".

وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الأوكراني الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين أنهم كانوا يحاولون اعتراض صواريخ خلال نفس الفترة الزمنية التي سقطت فيها الصواريخ في بولندا.

وبادرت وزارة الخارجية البولندية بتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، وزعمت أن الصاروخ الذي سقط في بلدة بشيفودوف، تم إطلاقه من روسيا، كما قامت باستدعاء السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، نقلا عن مسؤولين أميركيين، فإن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية لإسقاط صواريخ بمنظومة الدفاع الجوي.

المصدر: غازيتا.رو