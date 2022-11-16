زاخاروفا تشكك بمصداقية التحقيقات الغربية بشأن سقوط صواريخ S300 في بولندا

شككت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مصداقية التحقيقات الغربية بشأن هوية الصواريخ التي سقطت على الأراضي البولندية، وربطتها بتحقيقات السيل الشمالي.

وعلقت زاخاروفا عبر "تلغرام" على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص التحقيقات الغربية المشتركة في تحديد الجهة المسؤولة عن سقوط صواريخ S 300 على الأراضي البولندية، قائلة: "وماذا بخصوص تحقيقات "السيل الشمالي 1 و 2" يا سيد إمانويل؟، وكيف تسير الأمور هناك؟، هل حددتم الجهة التي فجرت الأنابيب، أم تحتاجون لوقت أطول؟"

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وأضافت: " على ما أذكر فإن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لم تتردد في إصدار الأحكام في قضايا مشابهة، وحددت هوية الجناة بسرعة فائقة، وكشفت الجهة التي وقفت وراء محاولة اغتيال عائلة سكريبال بمواد كيمياوية خلال يومين فقط، لذا يمكنكم الاستعانة بها فهي أسرع من خلفها الحالي ريشي سوناك في الحصول على نتائج سريعة في التحقيقات وإصدار الأحكام".

ووصفت زاخاروفا تصريحات وسائل الإعلام والمسؤولين البولنديين، واتهامهم لروسيا بإطلاق الصواريخ على بولندا بـ"الاستفزازية".

وأكدت أن روسيا لم تطلق أية صواريخ باتجاه الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية من خلال دراسة حطام الصواريخ أثبتت أنها من طراز S 300 التي يرجع مصدرها للناتو، ولا علاقة لروسيا بها.

المصدر: RT