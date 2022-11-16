الخارجية البولندية: مشاركة روسيا في مؤتمر وارسو خرق لمبدأ التضامن مع أوكرانيا!

رفضت الخارجية البولندية منح الدبلوماسيين الروس تأشيرات لحضور مؤتمر الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقرر عقده في وارسو في الفترة ما بين 24 -26 نوفمبر.

وأوضح نائب رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، أن البعثة تلقت ردا مجحفا من رئيسة الوفد البولندي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مفاده أن مشاركة الوفد الروسي والبيلاروسي في اجتماع اللجنة البرلمانية للمنظمة يعتبر "خرقا لمبدأ التضامن مع أوكرانيا".

وأكد جباروف، أن ذلك يعتبر خرقا لإعلان تبليسي للجنة البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام 2016.

وتنص الوثيقة (إعلان تبليسي) على أن الدول الأعضاء في المنظمة تمتلك الحق بحضور جميع مؤتمراتها وفعالياتها، دون عوائق.

وأضاف جباروف، أن هذا ليس الانتهاك الأول لإعلان تبليسي، فقد سبق أن رفضت بريطانيا الصيف الماضي منح السياسيين الروس تأشيرات للمشاركة في الدورة السنوية للمنظمة، التي عقدت في الفترة ما بين 2 - 6 يوليو في برمنغهام.

وأشار رئيس الوفد الروسي، بيوتر تولستوي، إلى أن موسكو ستعيد تقييم شراكتها مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي