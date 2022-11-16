أردوغان: البيانات تشير إلى أن روسيا ليس لها علاقة بحادث سقوط الصواريخ في بولندا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن البيانات تشير إلى أن روسيا ليس لها علاقة بحادث سقوط الصواريخ في بولندا أمس الثلاثاء.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي على هامش قمة العشرين في بالي الإندونيسية: :من المهم بالنسبة لنا أن روسيا قالت إن لا علاقة لها بذلك ".

وشدد أردوغان أنه "يحترم ويؤمن بموقف روسيا بشأن الحادثة الصاروخية في بولندا".

ولفت أردوغان إلى أن بعض دول الناتو ناقشت الحادثة الصاروخية في بولندا، ورأت أنه لا علاقة لها بروسيا.

من جانب آخر قال أردوغان إنه يتوقع أن يناقش مع بوتين مسألة تمديد اتفاق الحبوب لمدة عام بعد عودته من قمة مجموعة العشرين.

وشدد أردوغان أنه لا يوجد منتصر في الأزمة الأوكرانية، وأن الطريق إلى السلام في أوكرانيا يكمن من خلال الحوار، قائلا: "نحن نبذل جهودا لإحضار كل من روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات. وسنواصل تطوير العلاقات والحوار مع روسيا.. الطريق إلى السلام يمر عبر الحوار. سنواصل دبلوماسيتنا الهاتفية مع الرئيس الروسي بوتين".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل تطوير العلاقات مع موسكو.

المصدر: نوفوستي