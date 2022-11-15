بولندا تعلن أن صاروخا روسي الصنع أصاب أراضيها وتستدعي سفير موسكو

استدعت الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو، مطالبة اياه بتقديم التوضيحات بشأن حادث سقوط صاروخ، اعتبر الجانب البولندي أنه "روسي الصنع".

وجاء في بيان للخارجية البولندية بهذا الصدد أنه "عند الساعة 15:40 سقطت على بلدة بشيفودوف... قذيفة روسية الصنع، مما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية".

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وأضاف البيان أنه "نظرا لهذا الحادث، استدعى وزير الخارجية زبيغنيف راو سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية، مطالبا اياه بتقديم توضيحات بشأن تفاصيل الحادث فورا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت إطلاق القوات الروسية أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية – البولندية، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز متعمد".

المصدر: RT