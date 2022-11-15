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ماكرون يعتزم مناقشة حادث سقوط الصاروخين في بولندا مع قادة "العشرين"

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ماكرون يعتزم مناقشة حادث سقوط الصاروخين في بولندا مع قادة
Globallookpress Kay Nietfeld/dpa
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم مناقشة حادث سقوط الصاروخين على أراضي بولندا أثناء قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا صباح الأربعاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الإليزيه قوله، إن ماكرون على اتصال بالسلطات البولندية بشأن الحادث، وهو "يدرس إمكانية مناقشة القضية صباح الغد على مستوى الزعماء، حيث سيكون الشركاء الأوروبيون الكبار حاضرين والحلفاء الكبار كذلك أثناء قمة العشرين".

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من جهة أخرى، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية، بأن ماكرون وجه الوزارة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من صحة المعلومات بشأن سقوط الصاروخين في بولندا.

ويأتي ذلك على خلفية المعلومات عن سقوط صاروخين على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين. وأفادت وسائل الإعلام البولندية بأن الصاروخين روسيان، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: وكالات

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