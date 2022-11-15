يائير لابيد: لن يتم التحقيق مع جنودنا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي كيان أجنبي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه لن يتم التحقيق مع الجنود من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو من قبل أي دولة أو كيان أجنبي آخر مهما كانت ودية، بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة.

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وقال يائير لابيد: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش أخلاقي وأخلاقي.. جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادتهم يدافعون عن دولة إسرائيل".

وأضاف لابيد: "يحقق جيش الدفاع الإسرائيلي بدقة في أي حدث غير منتظم ويلتزم بقيم وقوانين الديمقراطية..لن يتم التحقيق مع جنودنا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو من قبل أي دولة أو كيان أجنبي آخر ، مهما كانت ودية".

وأكمل: "لن نتخلى عن جنودنا للتحقيقات الخارجية. لقد نقلنا احتجاجنا القوي إلى الولايات المتحدة".

هذا وأبلغت وزارة العدل الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، مثل هذا التحقيق غير معتاد، ويمكن أن يؤدي إلى طلب أمريكي للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية التي أدت لمقتل المراسلة، وهو طلب سترفضه إسرائيل بشكل شبه مؤكد.

وأضاف الموقع، أنه من الممكن أن يؤدي التحقيق إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

المصدر: RT + "أكسيوس"