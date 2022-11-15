إسرائيل تعرب عن استيائها من أوكرانيا

أعربت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية سيمونا هالبرين، عن استيائها للسفير الأوكراني يفغيني كورنيتشوك، من تصويت أوكرانيا لصالح قرار مؤيد للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت استدعاء كورنشوك، وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن السبب في ذلك هو موقف كييف عند التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي طرحتها فلسطين.

وأعرب الجانب الإسرائيلي عن استيائه من تصويت أوكرانيا يوم الجمعة 11 نوفمبر، لدعم التحقيق الدولي برعاية محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح أن مثل هذه الأعمال لا تتماشى مع روح العلاقات بين الدول الصديقة ذات القيم المشتركة، لا سيما في ضوء دعم إسرائيل لأوكرانيا في عدد من قرارات الأمم المتحدة المهمة والمساعدات الإنسانية المكثفة.

وقالت الخارجية في بيان: "كان من المتوقع أن تظهر أوكرانيا موقفا مماثلا تجاه إسرائيل على الساحة الدولية".

وأعرب الجانب الإسرائيلي، عن أمله في تغيير موقف أوكرانيا في التصويت على هذه القضية في الجمعية العامة في ديسمبر.

وفي وقت سابق، قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، إن "دعم أوكرانيا للقرارات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساهم في الثقة والتفاهم بين الدول".

ووافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار)، على مشروع قرار بعنوان "الأعمال الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأيد القرار الذي قدمته فلسطين 98 دولة، بما في ذلك أوكرانيا، وصوت 17 ضده، وامتنع ممثلو 52 دولة عن التصويت.

المصدر: نوفوستي