البوندسفير الألمانية تحن لأمجاد النازية وتضع الرمز SS على الزي الجديد لجنودها

أصدرت وزارة الدفاع الألمانية زيا عسكريا جديدا لجنودها منوطا بالرمز SS الذي يحمل دلالة على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجنود النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشارت صحيفة BILD الألمانية إلى أن وزارة الدفاع سلمت جنودها 313 نسخة من الزي الجديد، والخوذ، وأكياس النوم وجميعها تحمل الرمز SS، بتكلفة 2.3 مليار يورو.

وبعد أن أثار الموضوع ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سارعت وزارة الدفاع الألمانية للتبرير بأن الرمز لا يحمل أي دلالات إجرامية، وإنما يشير إلى حجم الملابس، لكنها لم تجب عن سبب وجوده على واجهة الملابس وليس مكان إشارة تحديد الحجم المتعارف عليها في الجهة الداخلية الخلفية منها.

وأصدرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت تعليمات للجنود الذين حصلوا على نسخ من هذا الزي بخلع الرمز SSعنه.

وسبق أن أثارت وسائل الإعلام الألمانية ضجة كبيرة حول استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة، لما يسببه من خسائر لقطاع التصنيع العسكري، والذي طالب القائمون عليه الحكومة الألمانية باقتطاع حصتهم من أرباح الصفقات المبرمة مع واشنطن، لتعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بقطاعهم.

المصدر: وكالات