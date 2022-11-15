الإعلام الإسرائيلي: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في دولة ثالثة

أحبطت الأجهزة الأمنية في جمهورية جورجيا، محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي من قبل "خلية إرهابية"، تتألف من مواطن باكستاني وأفراد يحملون الجنسيتين الإيرانية والجورجية.

وحسب صحيفة The Jewish Press، فإن الخلية كانت تدار من قبل مواطن إيراني من خارج جورجيا، وتلقت الخلية أموالا منه، مشيرة إلى أن الشرطة الجورجية صادرت ذخائر وأسلحة أثناء الاعتقالات، وكذلك هواتف.

وجاء في إعلان السلطات الجورجية أن أعضاء الخلية لم يلتقوا وجها لوجه، لإخفاء آثارهم، لكنهم تمكنوا من نقل الأسلحة فيما بينهم، مشيرة إلى أنه "قبل وصوله إلى جورجيا، تلقى المواطن الباكستاني التعليمات اللازمة وأعطي معلومات حول موضوع الهدف (رجل الأعمال الإسرائيلي)".

وذكرت أن المواطنين المزدوجي الجنسية، اللذين يقيمان في جورجيا قاما بتسليم الأسلحة للباكستاني دون مقابلته مباشرة، وذلك عبر استخدام مخابئ للأسلحة.

المصدر: The Jewish Press + Jerusalem Post