خلال المعارك التي دارت يوم أمس لتحرير قرية بافلوفكا الاستراتيجية، بلغت حصيلة القتلى بين الجنود الأوكرانيين 1400 جندي، علاوة على إسقاط طائرتين من طراز "سو-25"، ومروحية "مي-8".

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع بشأن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تلا التقرير المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن نتيجة العمليات الهجومية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، تم تحرير قرية بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل.

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وخلال المعارك لتحرير بافلوفكا، تمت تصفية ما يصل إلى 1400 جندي أوكراني، وتدمير طائرتين مقاتلتين من طراز "سو-25" ومروحية من طراز "مي-8" و12 دبابة و27 مركبة قتال مشاة، و30 مدرعة أخرى.

إضافة إلى ذلك فقد تم تدمير 6 قطع مدفعية، بما في ذلك نظامين مدفعيين أمريكيين الصنع من طراز M777، وأكثر من 25 مركبة لأغراض مختلفة، و28 طائرة مسيرة.

وفي محور كوبيانسك، تمكنت القوات الروسية من إحباط هجوم مجموعتين تكتيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية كوزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة لنيران المدفعية الروسية أعيدت وحدات العدو إلى خط البداية، وتم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير 8 دبابات و3 مركبات قتال مشاة و5 مدرعات و6 مركبات.

كما أحبطت القوات الروسية محاولات فاشلة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على قرى تشيرفونوبوبوفا وزلوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للاشتباك الناري المعقد للقوات الروسية، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تصفية ما يصل إلى 90 جندي أوكراني ودبابة واحدة و4 مدرعات قتالية و5 شاحنات صغيرة في هذا الاتجاه.

وقصف الطيران الميداني والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية 6 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى 82 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 178 مقاطعة. وتم كذلك تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية كراسنوغوروفكا.

ودمر الدفاع الجوي الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 طائرات مسيرة، إضافة إلى اعتراض 3 قذائف من راجمات "هيمارس" بمنطقة خيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع