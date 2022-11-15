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بايدن وأردوغان يؤكدان على ضرورة استمرارية صفقة الحبوب

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بايدن وأردوغان يؤكدان على ضرورة استمرارية صفقة الحبوب
Globallookpress
أرشيف
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اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن صفقة الحبوب ضرورية للأمن الغذائي ويجب أن تستمر، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاء في البيان أن "بايدن أثنى على أردوغان لجهوده في استئناف صفقة الحبوب التي اتفقا على أنها ضرورية لتحسين الأمن الغذائي العالمي ويجب أن تستمر".

والتقى قادة الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي اليوم الثلاثاء.

من جانب آخر وبحسب بيان البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في اسطنبول، وأعرب عن دعمه لحليف في "الناتو".

 كما ناقش الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بشأن قضايا حلف الناتو، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والعالمي.

المصدر: نوفوستي

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