أنباء عن استدعاء الخارجية الإسرائيلية للسفير الأوكراني

ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأوكراني وذلك بسبب موقف كييف من التصويت على قرارات بالأمم المتحدة طرحتها فلسطين.

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وكان السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، قد أعرب في وقت سابق عن استيائه عقب أن أيدت كييف مرتين قرارات مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة، وصرّح قائلا إن "دعم أوكرانيا لقرارات مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساهم في الثقة والتفاهم بين الدولتين".

وكانت صحيفة "The Times of Israel" قد ذكرت مؤخرا أن إسرائيل امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة المؤيد لأوكرانيا بعد أن أيدت كييف إجراء فلسطينيا.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل كانت يوم الاثنين الدولة الغربية الوحيدة التي امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعم آلية لدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا على خلفية الحرب هناك، في عمل رجّحت أن يكون انتقاميا بعد أيام من تصويت كييف على قرار مناهض لإسرائيل من خلال نفس الهيئة.

من جهة أخرى، نقلت نفس الصحيفة عن موقع "واي نت" الإخباري أن قرار الامتناع عن التصويت الأخير تم اتخاذه قبل أن تصوت أوكرانيا لصالح القرار المناهض لإسرائيل يوم الجمعة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الموقع الإخباري لم يذكر أي مصدر.

وعلّقت الصحيفة الإسرائيلية في خاتمتها قائلة إن تصويت إسرائيل يوم الاثنين يعد خروجا عن توجه إسرائيل في الأمم المتحدة، حيث دعمت إجراءات مؤيدة لأوكرانيا بعد ترددها في القيام بذلك في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا على خلفية مخاوف من الإضرار بالعلاقات مع روسيا.

المصدر:نوفوستي + The Times of Israel