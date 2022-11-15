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إريتريا تفرج عن 11 طفلا يمنيا

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إريتريا تفرج عن 11 طفلا يمنيا
الصورة من "فيسبوك"
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أفرجت السلطات الإريترية عن 11 طفلا يمنيا يعملون في صيد الأسماك، كانت قد احتجزتهم، خلال فترات سابقة من عرض البحر، بعد اتهامهم بالصيد غير القانوني في مياهها الإقليمية.

وقال الناشط الحقوقي في الحديدة، مجاهد القب، في منشور عبر "فيسبوك" إن "السلطات الإريترية أفرجت عن 11 طفلا كانوا يعملون في صيد الأسماك"، مبينا أن "الأطفال المفرج عنهم وصلوا إلى مدينة الخوخة جنوبي الحديدة".

وأفاد بأن "113 صيادا يمنيا مازالوا محتجزين في المعسكرات الإريترية".

المصدر: RT

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