قالت صحيفة The American Conservative إن سياسة الولايات المتحدة تهدف لجعل روسيا تشعر وكأنها محاصرة.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا "حوصرت في الزاوية" بتصريحات أوكرانيا والغرب حول شبه جزيرة القرم، وتوسع الناتو، وكذلك نقل العسكريين من حلف شمال الأطلسي إلى أوروبا.

وأضاف كاتب المقال في الصحيفة، تيد سنايدر: "على الولايات المتحدة أن تفكر في طرق للخروج من الوضع الحالي، خاصة وأن الرئيس الأمريكي بايدن وعد بالتفكير في الأمر، متخليا عن المزيد من المحاولات لوضع روسيا في الزاوية".

في وقت سابق، ذكر موقع "بوليتيكو"، نقلا عن ممثلين لم يسمهم من الإدارة الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تمهد سراً لمفاوضات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا، لكن لم تكن هناك وجهة نظر واحدة في واشنطن بشأن هذه المسألة.

في الآونة الأخيرة، تحدث العديد من السياسيين من جميع أنحاء العالم عن الحاجة إلى تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. ومع ذلك ، كما لوحظ في الكرملين، فإن هذا الأمر مستحيل الآن، خاصة وأن سلطات كييف نفسها أصدرت قانونا يحظر المفاوضات مع روسيا. في الوقت نفسه، لم ترفض موسكو الحوار أبدا، وهي مستعدة لمواصلة ذلك دون أي شروط.

المصدر: نوفوستي