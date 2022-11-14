بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل الجهود لعزل روسيا في الساحة الدولية

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على مواصلة الجهود "لعزل" روسيا في الساحة الدولية.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، يوم الاثنين: "سنواصل عزل روسيا في الساحة الدولية وسنواصل فرض القيود على الاقتصاد الروسي".

وتابع: "نحن على استعداد لتشديد القيود وفرض عقوبات ضد دول ثالثة تزود روسيا بالأسلحة وتقدم الدعم العسكري لها، أي إيران وبيلاروس".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بدأوا بمناقشة استراتيجية جديدة تجاه روسيا، لتحل محل الاستراتيجية السابقة التي تم إقرارها في عام 2016.

وحسب الصحيفة، قد تستغرق المناقشات عدة أسابيع أو أشهر.

المصدر: نوفوستي