واشنطن تفرض عقوبات على شركة الإلكترونيات الروسية "ميلاندر" وشركات مرتبطة بها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الروسية "ميلاندر"، وكذلك ثلاث شركات مرتبطة بها من أرمينيا وتايوان وسويسرا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "وزارة الخارجية تدرج شركة ميلاندر الروسية ضمن قائمة العقوبات، لأنها تعمل أو عملت في قطاع الإلكترونيات الروسي، الشركة جزء من الهيكل العسكري لأعمال البحث والتطوير في موسكو".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة شركة "Milur Electronics LLC" ومقرها أرمينيا، و"Swiss Milur SA"، و"Sharp Edge Engineering Inc" التايوانية، ضمن قوائم العقوبات، وتم التأكيد على أن جميع الشركات الثلاث مرتبطة بحزب بشركة "ميلاندر" الروسية.

المصدر: تاس