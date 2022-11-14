 
مباشر

واشنطن تفرض عقوبات على شركة الإلكترونيات الروسية "ميلاندر" وشركات مرتبطة بها

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على شركة الإلكترونيات الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6bn

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الروسية "ميلاندر"، وكذلك ثلاث شركات مرتبطة بها من أرمينيا وتايوان وسويسرا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "وزارة الخارجية تدرج شركة ميلاندر الروسية ضمن قائمة العقوبات، لأنها تعمل أو عملت في قطاع الإلكترونيات الروسي، الشركة جزء من الهيكل العسكري لأعمال البحث والتطوير في موسكو".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة شركة "Milur Electronics LLC" ومقرها أرمينيا، و"Swiss Milur SA"، و"Sharp Edge Engineering Inc" التايوانية، ضمن قوائم العقوبات، وتم التأكيد على أن جميع الشركات الثلاث مرتبطة بحزب بشركة "ميلاندر" الروسية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا